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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Делегаты ВНС: Нужен диалог и консолидация, а это и есть единство До начала второго дня всебелорусского народного форума остается уже менее часа. Во Дворце Республики продолжает работу наша выездная студия. К нам присоединяется...

До начала второго дня всебелорусского народного форума остается уже менее часа. Во Дворце Республики продолжает работу наша выездная студия. К нам присоединяетсяСветлана, доброе утро! Готовы ли участники ко второму дню масштабного форума?Доброе утро, коллеги! В фойе Большого зала уже очень много собралось и делегатов, и приглашенных. Такой оживленный разговор наблюдаем прямо рядом с нашей студией. Конечно, есть о чем поговорить. Обсудить услышанное накануне. Тем более, много было сказано и о нынешней ситуации в Беларуси и мире, кто и что на нее влияет, и как нам оставаться независимыми. И здесь, пожалуй, ответ в слогане нынешнего послания: "Единство. Развитие. Независимость". Нужен диалог и консолидация, а это и есть единство. Чтобы быть сильными, нужно устойчивое развитие и ставка на технологии завтрашнего дня. И все это и есть важные составляющие независимости. Поговорим об этом прямо сейчас с гостями нашей студии. Рядом со мной Оксана Щерба