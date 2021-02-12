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Делегаты ВНС: Нужен диалог и консолидация, а это и есть единство

12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

До начала второго дня всебелорусского народного форума остается уже менее часа. Во Дворце Республики продолжает работу наша выездная студия. К нам присоединяется Светлана Лукьянюк. Светлана, доброе утро! Готовы ли участники ко второму дню масштабного форума?

Доброе утро, коллеги! В фойе Большого зала уже очень много собралось и делегатов, и приглашенных. Такой оживленный разговор наблюдаем прямо рядом с нашей студией. Конечно, есть о чем поговорить. Обсудить услышанное накануне. Тем более, много было сказано и о нынешней ситуации в Беларуси и мире, кто и что на нее влияет, и как нам оставаться независимыми. И здесь, пожалуй, ответ в слогане нынешнего послания: "Единство. Развитие. Независимость". Нужен диалог и консолидация, а это и есть единство. Чтобы быть сильными, нужно устойчивое развитие и ставка на технологии завтрашнего дня. И все это и есть важные составляющие независимости. Поговорим об этом прямо сейчас с гостями нашей студии. Рядом со мной Оксана Щерба (видео).

Оксана Щерба, председатель Барановичской районной организации Белорусского союза женщин

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси

Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

 
 
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До начала второго дня всебелорусского народного форума остается уже менее часа. Во Дворце Республики продолжает работу наша выездная студия. К нам присоединяется...
 
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