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Делегаты Сергей Евтушик, Николай Мочанский и Юрий Шулейко о выступлении Александра Лукашенко

12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Речь Президента действительно была яркой, насыщенной и интересной. С трибуны прозвучали планы по оптимизации работы госаппарата, укреплению связей с основными партнерами Беларуси и поиску новых. Речь шла об экономике и безопасности, о семейных ценностях и жизни регионов. Доклад главы государства уже разошёлся на заголовки и цитаты. Какие впечатления вызвала речь Александра Лукашенко? Давайте послушаем (видео). 
 
 
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Речь Президента действительно была яркой, насыщенной и интересной. С трибуны прозвучали планы по оптимизации работы госаппарата, укреплению связей с основными...
 
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