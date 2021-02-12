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Делегаты Сергей Евтушик, Николай Мочанский и Юрий Шулейко о выступлении Александра Лукашенко
12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTРечь Президента действительно была яркой, насыщенной и интересной. С трибуны прозвучали планы по оптимизации работы госаппарата, укреплению связей с основными партнерами Беларуси и поиску новых. Речь шла об экономике и безопасности, о семейных ценностях и жизни регионов. Доклад главы государства уже разошёлся на заголовки и цитаты. Какие впечатления вызвала речь Александра Лукашенко? Давайте послушаем (видео).
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Речь Президента действительно была яркой, насыщенной и интересной. С трибуны прозвучали планы по оптимизации работы госаппарата, укреплению связей с основными...
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