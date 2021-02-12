ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Образование - один из важных блоков VI Всебелорусского народного собрания

12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Важный блок VI Всебелорусского народного собрания - образование. Внедрение в учебный процесс  новейших технологий, акцент на профориентацию, чтобы уже за партой дети попробовали себя в профессии, и усовершенствование формата вступительной кампании. Система требует совершенствования. Но неизменными останутся принципиальные подходы: господдержка, целевой набор, справедливость и равный доступ к качественному образованию, а также гарантированное первое рабочее место.

Дмитрий Василенок, замдиректора СШ № 47 г. Витебска: "Хотелось бы, чтобы наши вузы более тесно сотрудничали со школами, и чтобы практики были чаще, и студент находился больше времени не за партой университета, а именно в школе, у доски. И уже приступал к своей деятельности, работе".

Еще больше внимания в школах уделят патриотическому воспитанию детей. И здесь важна совместная работа педагогов и родителей. 

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важный блок VI Всебелорусского народного собрания - образование. Внедрение в учебный процесс  новейших технологий, акцент на профориентацию, чтобы уже за партой...
 
Новости дня
Новости общества
 
Президент Венесуэлы приветствовал ВНС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by