|
Образование - один из важных блоков VI Всебелорусского народного собрания
12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВажный блок VI Всебелорусского народного собрания - образование. Внедрение в учебный процесс новейших технологий, акцент на профориентацию, чтобы уже за партой дети попробовали себя в профессии, и усовершенствование формата вступительной кампании. Система требует совершенствования. Но неизменными останутся принципиальные подходы: господдержка, целевой набор, справедливость и равный доступ к качественному образованию, а также гарантированное первое рабочее место.
Дмитрий Василенок, замдиректора СШ № 47 г. Витебска: "Хотелось бы, чтобы наши вузы более тесно сотрудничали со школами, и чтобы практики были чаще, и студент находился больше времени не за партой университета, а именно в школе, у доски. И уже приступал к своей деятельности, работе".
Еще больше внимания в школах уделят патриотическому воспитанию детей. И здесь важна совместная работа педагогов и родителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важный блок VI Всебелорусского народного собрания - образование. Внедрение в учебный процесс новейших технологий, акцент на профориентацию, чтобы уже за партой...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)