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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Образование - один из важных блоков VI Всебелорусского народного собрания Важный блок VI Всебелорусского народного собрания - образование. Внедрение в учебный процесс новейших технологий, акцент на профориентацию, чтобы уже за партой...

Важный блок VI Всебелорусского народного собрания - образование. Внедрение в учебный процесс новейших технологий, акцент на профориентацию, чтобы уже за партой дети попробовали себя в профессии, и усовершенствование формата вступительной кампании. Система требует совершенствования. Но неизменными останутся принципиальные подходы: господдержка, целевой набор, справедливость и равный доступ к качественному образованию, а также гарантированное первое рабочее место.Еще больше внимания в школах уделят патриотическому воспитанию детей. И здесь важна совместная работа педагогов и родителей.