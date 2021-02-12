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Президент Венесуэлы приветствовал ВНС
12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСледим и за международной реакцией. Президент Венесуэлы Николас Мадуро от имени народа и правительства Боливарианской Республики поздравил Президента Александра Лукашенко и весь белорусский народ с проведением в Минске VI Всебелорусского народного собрания.
Николас Мадуро, президент Венесуэлы: "Венесуэла приветствует демократические мероприятия, имеющие место на всебелорусском народном форуме, где белорусский народ признан единственным источником государственной власти, прямым участником в обсуждении действий государства и всей национальной общественной жизни. Сегодня обе наши страны разделяют задачу преодоления планов дестабилизации и иностранного вмешательства перед лицом самых драматических и жестоких нападений международного империализма, подвергшего испытанию мужество наших народов".
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Следим и за международной реакцией. Президент Венесуэлы Николас Мадуро от имени народа и правительства Боливарианской Республики поздравил Президента...
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