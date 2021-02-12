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Гала-концерт мастеров искусств для делегатов ВНС

12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безусловно, после дня с максимально насыщенным информационным потоком и многочасовыми обсуждениями нужна и эмоциональная разрядка. Накануне с такой целью всех объединил Дворец спорта! К слову, это первая историческая локация для ВНС. Делегаты  отложили портфели и положения на полтора часа, чтобы насладиться гала-концертом мастеров искусств. Правда, вместо обычного музыкального "винегрета" для участников создали целое шоу со своей драматургией и нестандартными дуэтами. Два десятка хитов  от классики “Песняров" до свежей "Любимую не отдают" с эксклюзивным визуальным видеорядом и новыми аранжировками. Живой звук - от Президентского оркестра. На сцену пригласили не только заслуженных и народных, но и десятки региональных коллективов, студентов, курсантов МВД и хоккеистов. В середине концерта трибуны превратились в настоящий танцпол!

Концерт транслировали и на "Беларусь 1", вскоре его можно будет пересмотреть на сайте Белтелерадиокомпании

 
 
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Безусловно, после дня с максимально насыщенным информационным потоком и многочасовыми обсуждениями нужна и эмоциональная разрядка. Накануне с такой целью всех...
 
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