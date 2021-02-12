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Главные акценты Всебелорусского народного собрания. Первый день
12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелтелерадиокомпания начнет трансляцию масштабного форума сегодня ровно в 10 утра. А прямо сейчас - о самом важном за день первый. Главные акценты для конструктивного диалога - у Вероники Бута.
Конструктивный народный диалог - ключевое минувшего дняЗдравая критика, альтернативные взгляды, открытость и честность. Так, в кулуарах охарактеризуют делегаты работу республиканской площадки. Конечно, уделили внимание и тому, что сделано за предыдущие годы. Но главный акцент - наша жизнь завтра. Какой будет Беларусь? Какими будем мы?
Главный ориентир - это возможность белорусам жить, работать и развиватьсяКомфорт жизни и безопасность остаются нашими брендами.
А. Лукашенко: Экономика не терпит революций и шарлатанстваЗарплаты, пенсии, образование, развитие… Конечно, все упирается в экономику. Государство видит проблемы, работает над их решением.
Беларусь должна оставаться президентской республикойБольшой (и ожидаемый) был разговор о работе над новой конституцией. А вместе с тем, о полномочиях, партийном строительстве. Президент убежден: Беларусь должна оставаться президентской республикой. Партии стране, безусловно, нужны, но общество должно созреть к выборам по партийным спискам. Все нужно делать постепенно.
Курс на многовекторностьОтдельный большой блок - по вопросам внешней политики. Курс на многовекторность: то есть, дружим и с Западом, и с Востоком, потому что нам это выгодно. Сугубо экономика. Россия - наш стратегический партнер и друг. Привержены интеграции. Китай - тоже в наших интересах. Смотреть на 360 градусов - вынужденная мера современного мира.
Десятки важнейших тем, острых вопросов. Политика внешняя и внутренняя. Выступление Президента порядка 40 раз прерывалось аплодисментами - слова затрагивали каждого в зале.
ВНС: друг перед другом равны всеЭто был вовсе не монолог. Глава государства призвал участников к открытой дискуссии. Помимо доклада от Президента, еще тринадцать с трибуны и предложения из зала. На этой площадке друг перед другом равны все. От министра, представителя местной власти, гендиректора до студента и фермера.
На ВНС приглашены все желающиеМного споров и инсинуаций было вокруг Всебелорусского народного собрания, давления на организаторов и делегатов. Практика показала: вопрос лишь в желании быть услышанным. К народному диалогу на ВНС приглашены все желающие, невзирая на политические взгляды.
Вложиться в регламент смогли не все выступающие. Оно и понятно, многие вопросы, поднятые на собрании, многогранны. Президент предложил: при желании все материалы издадут отдельным тиражом и возьмут в работу - ничего не затеряется, это уж точно.
Решения форума будут отражены в проекте резолюцииПрограмма сегодняшней повестки не менее насыщенная. Десятки человек уже высказались о своем желании выступить. Продолжится работа и открытого микрофона. Решения форума будут отражены в проекте резолюции. Журналисты Агентства теленовостей расскажут все подробности в течение дня.
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Белтелерадиокомпания начнет трансляцию масштабного форума сегодня ровно в 10 утра. А прямо сейчас - о самом важном за день первый. Главные акценты для...
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