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Главные акценты Всебелорусского народного собрания. Первый день

12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белтелерадиокомпания начнет трансляцию масштабного форума сегодня  ровно в 10 утра. А прямо сейчас - о самом важном за день первый. Главные акценты для конструктивного диалога - у Вероники Бута. 

Конструктивный народный диалог - ключевое минувшего дня 

Здравая критика, альтернативные взгляды, открытость и честность. Так, в кулуарах охарактеризуют делегаты работу республиканской площадки. Конечно, уделили внимание и тому, что сделано за предыдущие годы. Но главный акцент - наша жизнь завтра. Какой будет Беларусь? Какими будем мы? 

Главный ориентир - это возможность белорусам жить, работать и развиваться

Комфорт жизни и безопасность остаются нашими брендами. Главный ориентир - это возможность белорусам жить, работать и развиваться. Социальная ориентация для Беларуси - святое! Из нового: программа "3+3": работник перечисляет на свой личный пенсионный счет до 3% от зарплаты, столько же добавит и работодатель. Предложено больше усилий  направить на здравоохранение всех уровней, а также поддержать многодетных.

Главные акценты Всебелорусского народного собрания. Первый день


А. Лукашенко: Экономика не терпит революций и шарлатанства

Зарплаты, пенсии, образование, развитие… Конечно, все упирается в экономику. Государство видит проблемы, работает над их решением. Александр Лукашенко отметил: экономика не терпит революций и шарлатанства. Нужно развиваться эволюционно, больше открывать новых производств и рабочих мест, вкладываться в развитие отраслей. В планах на будущую пятилетку - крупные промышленные кластеры. Главное - создать возможности, чтобы белорусы могли заработать. 

Беларусь должна оставаться президентской республикой

Большой (и ожидаемый) был разговор о работе над новой конституцией. А вместе с тем, о полномочиях, партийном строительстве. Президент убежден:  Беларусь должна оставаться президентской республикой. Партии стране, безусловно, нужны, но общество должно созреть к выборам по партийным спискам. Все нужно делать постепенно. 

Курс на многовекторность

Отдельный большой блок - по вопросам внешней политики. Курс на многовекторность: то есть,  дружим  и с Западом, и с Востоком, потому что нам это выгодно. Сугубо экономика. Россия - наш стратегический партнер и друг. Привержены интеграции. Китай - тоже в наших интересах. Смотреть на 360 градусов - вынужденная мера современного мира. 

Десятки важнейших тем, острых вопросов. Политика внешняя и внутренняя. Выступление Президента   порядка 40 раз прерывалось аплодисментами - слова затрагивали каждого в зале. 



ВНС: друг перед другом равны все

Это был вовсе не монолог. Глава государства призвал участников к открытой дискуссии. Помимо доклада от Президента, еще тринадцать с трибуны и предложения из зала. На этой площадке друг перед другом равны все. От министра, представителя местной власти, гендиректора до студента и фермера. 

На ВНС приглашены все желающие

Много споров и инсинуаций было вокруг Всебелорусского народного собрания, давления на организаторов и делегатов. Практика показала: вопрос лишь в желании быть услышанным. К народному диалогу на ВНС приглашены все желающие, невзирая на политические взгляды. 

Вложиться в регламент смогли не все выступающие. Оно и понятно, многие вопросы, поднятые на собрании, многогранны. Президент предложил: при желании все материалы издадут отдельным тиражом и возьмут в работу - ничего не затеряется, это уж точно. 



Решения форума будут отражены в проекте резолюции

Программа сегодняшней повестки не менее насыщенная.  Десятки человек уже высказались о своем желании выступить. Продолжится работа и открытого микрофона. Решения форума будут отражены в проекте резолюции.  Журналисты Агентства теленовостей расскажут все подробности в течение дня. 

 
Теги: Новости
 
 
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Белтелерадиокомпания начнет трансляцию масштабного форума сегодня  ровно в 10 утра. А прямо сейчас - о самом важном за день первый. Главные акценты для...
 
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