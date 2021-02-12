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Журналисты районных газет высказали свое мнение о народном вече

12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Внушительный пул журналистов - и белорусских, и зарубежных - работает во Дворце Республики. Команда Белтелерадиокомпании обеспечивает прямые трансляции самого форума. Наши коллеги готовят включения из выездной студии АТН, где совсем скоро дадут слово делегатам в прямом эфире. Сразу несколько мобильных групп наших журналистов собирают срез мнений в кулуарах. Причем только общением с участниками народного вече не ограничиваются. Пообщались и с коллегами.  

Снежана Ковгореня, редактор червенской районной газеты "Раённы веснік": "Очень часто и делегаты наши, и читатели, обращаясь к делегатам, поднимали такую тему, как развитие малых городов и развитие сельских населенных пунктов". 

Ирина Ковалева, главный редактор районной газеты "Голос Костюковщины": "Всегда Александр Григорьевич говорит емко, сильно, эмоционально. Я думаю, что его выступление разберут на цитаты. Как это бывает всегда. Конечно, одной из важных тем его выступления стало строительство Союзного государства России и Беларуси, действительно, мы должны быть вместе - два братских народа. Объединиться, быть вместе. Поэтому нас и призывает Президент быть в единстве".

Прямой сигнал телетрансляции ВНС по всему миру распространяет и Европейский Вещательный Союз! Это международное объединение является ведущим ретранслятором мировых новостей. Благодаря постоянному и ассоциативному членству в Европейском Вещательном Союзе 76-ти стран мира белорусский форум видят миллионы жителей планеты - от Америки до Австралии, от Азии до России и собственно всей Европы. В списке и ряд африканских государств. Подробности диалога не оставили равнодушными и пользователей соцсетей.

 
Теги: Новости
 
 
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Внушительный пул журналистов - и белорусских, и зарубежных - работает во Дворце Республики. Команда Белтелерадиокомпании обеспечивает прямые трансляции самого...
 
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