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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты сходятся во мнении: белорусам нужно двумя руками держаться друг за друга За работой Всебелорусского народного собрания следили не только наши ближайшие соседи, но и партнеры по дальней дуге. И это понятно: мощный посыл в выступлении...

За работой Всебелорусского народного собрания следили не только наши ближайшие соседи, но и партнеры по дальней дуге. И это понятно: мощный посыл в выступлении Президента был посвящен и геополитике. Глядя, как демократический Запад стирает национальное самосознание многих народов, эксперты сходятся во мнении: белорусам нужно двумя руками держаться друг за друга.Почти полсотни зарубежных гостей более чем из двух десятков стран сегодня продолжат свою работу на Всебелорусском народном собрании. Для большинства экспертов и аналитиков - еще и обмен опытом. Белорусская модель развития, в первую очередь – экономическая, хорошо себя зарекомендовала внутри страны и принесла положительный эффект.