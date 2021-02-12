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Эксперты сходятся во мнении: белорусам нужно двумя руками держаться друг за друга
12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа работой Всебелорусского народного собрания следили не только наши ближайшие соседи, но и партнеры по дальней дуге. И это понятно: мощный посыл в выступлении Президента был посвящен и геополитике. Глядя, как демократический Запад стирает национальное самосознание многих народов, эксперты сходятся во мнении: белорусам нужно двумя руками держаться друг за друга.
Почти полсотни зарубежных гостей более чем из двух десятков стран сегодня продолжат свою работу на Всебелорусском народном собрании. Для большинства экспертов и аналитиков - еще и обмен опытом. Белорусская модель развития, в первую очередь – экономическая, хорошо себя зарекомендовала внутри страны и принесла положительный эффект.
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За работой Всебелорусского народного собрания следили не только наши ближайшие соседи, но и партнеры по дальней дуге. И это понятно: мощный посыл в выступлении...
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