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Тамара Красовская о программе "Социальная защита" на ближайшую пятилетку
12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБольшое внимание в рамках народного собрания уделили заботе о пожилых людях. О программе "Социальная защита" на ближайшую пятилетку в студии Агентства теленовостей мы поговорили с председателем Комитета по труду, занятости и соцзащите Тамарой Красовской (видео).
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Большое внимание в рамках народного собрания уделили заботе о пожилых людях. О программе "Социальная защита" на ближайшую пятилетку в студии Агентства...
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