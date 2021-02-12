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Мнения делегатов народного собрания Дмитрия Роговцова и Валерия Гончарова в разрезе экономики
12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОдин из важнейших документов, который обсуждают в эти дни во Дворце Республики, - проект Программы социально-экономического развития Беларуси на ближайших 5 лет. Дискутируют экономисты, аналитики и люди от земли, люди дела. Ведь дорожная карта нашей экономики на пятилетку касается каждого. Два дня в холле дворца работает наша выездная студия. Вот мнения делегатов народного собрания в разрезе экономики (видео).
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Один из важнейших документов, который обсуждают в эти дни во Дворце Республики, - проект Программы социально-экономического развития Беларуси на ближайших 5 лет....
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