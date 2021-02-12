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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие впечатления у делегатов Ольги Захаренко и Константина Косачева вызвала речь Александра Лукашенко Да, речь Президента действительно была яркой, насыщенной и интересной. С трибуны прозвучали планы по оптимизации работы госаппарата, укреплению связей с...

Да, речь Президента действительно была яркой, насыщенной и интересной. С трибуны прозвучали планы по оптимизации работы госаппарата, укреплению связей с основными партнерами Беларуси и поиску новых. Речь шла об экономике и безопасности, о семейных ценностях и жизни регионов. Доклад главы государства уже разошелся на заголовки и цитаты. Какие впечатления вызвала речь Александра Лукашенко? Давайте послушаем.