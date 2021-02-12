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Какие впечатления у делегатов Ольги Захаренко и Константина Косачева вызвала речь Александра Лукашенко
12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДа, речь Президента действительно была яркой, насыщенной и интересной. С трибуны прозвучали планы по оптимизации работы госаппарата, укреплению связей с основными партнерами Беларуси и поиску новых. Речь шла об экономике и безопасности, о семейных ценностях и жизни регионов. Доклад главы государства уже разошелся на заголовки и цитаты. Какие впечатления вызвала речь Александра Лукашенко? Давайте послушаем.
Ольга Захаренко, председатель Полоцкого районного объединения профсоюзов: "Я очень впечатлена. И впечатлена положительно. Все, что сказал глава государства, несмотря на то, что это было продолжительно по времени, прошло на одном дыхании. Сказано ключевое - мы обязательно должны объединиться. У нас есть все. Во-первых, мы - мудрый народ. Народ Беларуси всегда был мудрым. Этим и отличался. У нас есть прекрасная страна. Она одна, неделима для всех, и мы должны быть едины. У нас есть сильная власть, как показало время, это оправдано, только это спасло нашу страну. Немаловажно и то, что есть сильный лидер - Президент нашей страны, он умеет брать ответственность на себя в самые сложные периоды времени. И самое главное, что каждым своим шагом, каждым своим действием он показывает мастер-класс наивысшего патриотизма".
Константин Косачев, председатель комитета Совета федерации Федерального собрания России по международным делам: "В последние 6 месяцев, когда в стране происходили известные события, те, кто их организовывал, во многом это было следствием внешнего вмешательства, внешнего фактора. Вот эти люди пытались создать иллюзию внутри страны, за ее пределами, что они и есть народ, и другого мнения в стране на то, что в стране происходит, на власть, на Президента, просто не существует. А это не так. Есть разные точки зрения. Это совершенно естественно в любом демократическом обществе. Но то, что здесь в концентрированном виде в рамках ВНС четко прозвучала другая точка зрения, она, по моему убеждению, значительно более представительна, чем та та точка зрения, которая озвучивалась на улицах. Это очень важно для страны".
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Какие впечатления у делегатов Ольги Захаренко и Константина Косачева вызвала речь Александра Лукашенко
Да, речь Президента действительно была яркой, насыщенной и интересной. С трибуны прозвучали планы по оптимизации работы госаппарата, укреплению связей с...
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