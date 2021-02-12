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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители регионов онлайн присоединились к обсуждению программы развития страны Участником Всебелорусского народного собрания, по сути, может стать каждый из нас. Достаточно включить эфир или трансляцию на YouTube, и цифры просмотров показывают...

Участником Всебелорусского народного собрания, по сути, может стать каждый из нас. Достаточно включить эфир или трансляцию на YouTube, и цифры просмотров показывают высокий интерес по всей стране.Жители регионов онлайн присоединились к обсуждению программы развития страны. И вот на чем акцентируют внимание белорусы