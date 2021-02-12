|
Жители регионов онлайн присоединились к обсуждению программы развития страны
12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУчастником Всебелорусского народного собрания, по сути, может стать каждый из нас. Достаточно включить эфир или трансляцию на YouTube, и цифры просмотров показывают высокий интерес по всей стране.
Жители регионов онлайн присоединились к обсуждению программы развития страны. И вот на чем акцентируют внимание белорусы (видео).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участником Всебелорусского народного собрания, по сути, может стать каждый из нас. Достаточно включить эфир или трансляцию на YouTube, и цифры просмотров показывают...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)