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Точно не для прогулок. Какой будет погода в Витебске в эти выходные
12.02.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На субботу в
В субботу в течение суток −12…14°C. Весь день северный ветер порывами до 17 м/с. Без осадков, пасмурно.
В воскресенье ночью ожидается до 15 градусов мороза. Днем потеплеет до −7…9°C. Ветер успокоится, к вечеру в прогнозе снег.
Кстати, учитывайте, что ветер сильно влияет на ощущаемую нами температуру воздуха: так, −10°С при ветре 11−15 м/с ощущается как −21…22°С.
Хороших выходных, друзья!
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На субботу в прогнозе pogoda.by - сильный северный ветер и мороз до 14 градусов. В воскресенье немного потеплеет, но день будет пасмурным.
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