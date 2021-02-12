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Точно не для прогулок. Какой будет погода в Витебске в эти выходные

12.02.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На субботу в прогнозе для Витебска — сильный северный ветер и мороз до 14 градусов. В воскресенье немного потеплеет, но день будет пасмурным.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу в течение суток −12…14°C. Весь день северный ветер порывами до 17 м/с. Без осадков, пасмурно.

В воскресенье ночью ожидается до 15 градусов мороза. Днем потеплеет до −7…9°C. Ветер успокоится, к вечеру в прогнозе снег.

Кстати, учитывайте, что ветер сильно влияет на ощущаемую нами температуру воздуха: так, −10°С при ветре 11−15 м/с ощущается как −21…22°С.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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На субботу в прогнозе pogoda.by - сильный северный ветер и мороз до 14 градусов. В воскресенье немного потеплеет, но день будет пасмурным.
 
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