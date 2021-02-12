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Бедные автомобилисты и коммунальники! Какой будет погода в Гомеле в выходные

12.02.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Февраль испытывает нервную систему коммунальников и автомобилистов — и только дети веселятся, наблюдая за снежным коллапсом. И, предупреждает pogoda.by, в ближайшие дни поводов для их веселья только прибавится.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Снег в Гомеле будет идти и сегодня, и завтра, и послезавтра тоже — готовьтесь.

В субботу — 11°C, метели и ветер порывами 13 м/с.

В воскресенье — 9°C и снег.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Снег будет идти и сегодня, и завтра, и послезавтра тоже.
 
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