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Бедные автомобилисты и коммунальники! Какой будет погода в Гомеле в выходные
12.02.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Февраль испытывает нервную систему коммунальников и автомобилистов — и только дети веселятся, наблюдая за снежным коллапсом. И,
Снег в Гомеле будет идти и сегодня, и завтра, и послезавтра тоже — готовьтесь.
В субботу — 11°C, метели и ветер порывами 13 м/с.
В воскресенье — 9°C и снег.
Хороших выходных, друзья!
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Снег будет идти и сегодня, и завтра, и послезавтра тоже.
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