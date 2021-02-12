Бедные автомобилисты и коммунальники! Какой будет погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Февраль испытывает нервную систему коммунальников и автомобилистов — и только дети веселятся, наблюдая за снежным коллапсом. И, предупреждает pogoda.by, в ближайшие дни поводов для их веселья только прибавится.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Снег в Гомеле будет идти и сегодня, и завтра, и послезавтра тоже — готовьтесь.

В субботу — 11°C, метели и ветер порывами 13 м/с.

В воскресенье — 9°C и снег.

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY .