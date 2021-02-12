В воскресенье в Бресте «потеплеет» - но всего на пару часов. Какой будет погода в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные Брест ненадолго отпустят морозы, но снега меньше не будет, сообщает pogoda.by .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Денис Васильков

В субботу будет сплошная облачность и усиление ветра. Порывы будут достигать 16 м/с, днем столбик термометра опустится до -2°С. К вечеру обещают снег и метель.

В воскресенье днем потеплеет до 0°C. Утром будет без осадков, во второй половине дня — метель и сильный ветер, порывами до 15 м/с.

Хороших выходных, друзья!