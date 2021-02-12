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В воскресенье в Бресте «потеплеет» - но всего на пару часов. Какой будет погода в выходные

12.02.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные Брест ненадолго отпустят морозы, но снега меньше не будет, сообщает pogoda.by.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Денис Васильков

В субботу будет сплошная облачность и усиление ветра. Порывы будут достигать 16 м/с, днем столбик термометра опустится до -2°С. К вечеру обещают снег и метель.

В воскресенье днем потеплеет до 0°C. Утром будет без осадков, во второй половине дня — метель и сильный ветер, порывами до 15 м/с.

Хороших выходных, друзья!

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Теги: Брест
 
 
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