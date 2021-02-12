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«Могилевскую лыжню» переносят из-за погоды
12.02.2021 10:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Зимний праздник «Могилевская лыжня — 2021» планировали провести в Подниколье 13 февраля, мы об этом уже
В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильный ветер, превышающий допустимые нормы проведения спортивно-массовых мероприятий, — мероприятие переносится, сообщают организаторы.
Дата и время нового праздника пока не известны.
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Зимний праздник «Могилевская лыжня - 2021» планировали провести в Подниколье 13 февраля.
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