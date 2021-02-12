«Могилевскую лыжню» переносят из-за погоды

Источник материала: Tut.by

Зимний праздник «Могилевская лыжня — 2021» планировали провести в Подниколье 13 февраля, мы об этом уже писали . Но — мешает погода.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В связи с неблагоприятными погодными условиями — сильный ветер, превышающий допустимые нормы проведения спортивно-массовых мероприятий, — мероприятие переносится, сообщают организаторы.

Дата и время нового праздника пока не известны.