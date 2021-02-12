В Гродно появится новая больница

Источник материала: Tut.by

В Гродно планируется строительство новой больницы. Объект внесен в программу развития региона. Сейчас специалисты обсуждают, какие отделения должны быть в новом учреждении, сообщает «Гродно Плюс».



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— Сейчас завершается написание медицинской программы, обсуждается набор отделений, который должен быть в этой больнице. Соответственно, как только это будет готово, начнутся проектные работы, чтобы в следующем году приступить к строительству. В программу этот объект уже включен, — рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

В этом году в регионе продолжили обновлять медицинское оборудование, закуплены и установлены необходимые современные аппараты. Один из них — компьютерный томограф в больнице скорой медицинской помощи Гродно.

Продолжается реконструкция больницы № 4 Гродно. Там планируют установить аппараты компьютерного и магнитно-резонансного томографа.

Также продолжается строительство онкодиспансера , сдать в эксплуатацию специализированное медучреждение планируют в следующем году. Проект рассчитан на пять очередей. Первая — это радиологический комплекс. Следующим будет строительство хирургического, потом диагностического, операционного комплексов.

Кроме того, продолжается пилотный республиканский проект университетской клиники, которая работает как полноценное медучреждение, но также участвует в реализации образовательных программ для студентов медуниверситета, которые имеют возможность получить полное представление о своей профессии и «погрузиться» в специальность еще на стадии обучения.

На 2021 год основная часть (67,5%) областного бюджета направлена на развитие и поддержку социальной сферы — на образование, культуру, спорт и туризм, а также здравоохранение.

Некоторая часть бюджетных средств будет направлена на строительство социальных объектов: детские сады и школы в новых микрорайонах.