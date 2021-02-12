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В Гродно появится новая больница
12.02.2021 11:05 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно планируется строительство новой больницы. Объект внесен в программу развития региона. Сейчас специалисты обсуждают, какие отделения должны быть в новом учреждении,
— Сейчас завершается написание медицинской программы, обсуждается набор отделений, который должен быть в этой больнице. Соответственно, как только это будет готово, начнутся проектные работы, чтобы в следующем году приступить к строительству. В программу этот объект уже включен, — рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.
В этом году в регионе продолжили обновлять медицинское оборудование, закуплены и установлены необходимые современные аппараты. Один из них —
Продолжается реконструкция больницы № 4 Гродно. Там планируют установить аппараты компьютерного и магнитно-резонансного томографа.
Также продолжается строительство
Кроме того, продолжается пилотный республиканский проект университетской клиники, которая работает как полноценное медучреждение, но также участвует в реализации образовательных программ для студентов медуниверситета, которые имеют возможность получить полное представление о своей профессии и «погрузиться» в специальность еще на стадии обучения.
На 2021 год основная часть (67,5%) областного бюджета направлена на развитие и поддержку социальной сферы — на образование, культуру, спорт и туризм, а также здравоохранение.
Некоторая часть бюджетных средств будет направлена на строительство социальных объектов: детские сады и школы в новых микрорайонах.
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Объект внесен в программу развития региона.
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