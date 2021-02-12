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Треть городского транспорта станет электрическим к 2025 году - Головченко

12.02.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. В Беларуси к концу пятилетки треть транспорта станет электрическим, об этом с трибуны Всебелорусского народного собрания заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"К концу пятилетки треть транспорта станет электрическим", - сказал он.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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