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Треть городского транспорта станет электрическим к 2025 году - Головченко
12.02.2021 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. В Беларуси к концу пятилетки треть транспорта станет электрическим, об этом с трибуны
"К концу пятилетки треть транспорта станет электрическим", - сказал он.
Последует
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