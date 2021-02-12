Знаку, Колесниковой, Рабковой предъявили новые обвинения

Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили новые обвинения. Также новые статьи к уже имеющимся добавили правозащитница Марфе Рабковой.

Адвокат Дмитрий Лаевский рассказал, что его коллеге Максиму Знаку выдвинули обвинения еще по двум статьям Уголовного кодекса: заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создание экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК). Такие же статьи добавились и к обвинению другого члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой. Ранее им предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

Кроме того, сегодня утром стало известно, что Марфе Рабковой, политической заключенной и правозащитнику, также предъявили новое обвинение: ей инкриминируют ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц) и ч. 2 ст. 285 (участие в преступной организации).

Также 12 февраля стало известно, что уже через неделю адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак может остаться без лицензии: на 19 февраля назначено заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, где будет поднят этот вопрос.

7 сентября 2020 года, в понедельник, в пресс-службе КС сообщили, что неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов. Позднее оказалось, что силовики пытались вывезти их Беларуси, но Колесникова порвала свой паспорт и отказалась уезжать. Она была задержана.