ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Знаку, Колесниковой, Рабковой предъявили новые обвинения

12.02.2021 11:41 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили новые обвинения. Также новые статьи к уже имеющимся добавили правозащитница Марфе Рабковой.

Адвокат Дмитрий Лаевский рассказал, что его коллеге Максиму Знаку выдвинули обвинения еще по двум статьям Уголовного кодекса: заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК) и создание экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК). Такие же статьи добавились и к обвинению другого члена президиума Координационного совета Марии Колесниковой. Ранее им предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

Кроме того, сегодня утром стало известно, что Марфе Рабковой, политической заключенной и правозащитнику, также предъявили новое обвинение: ей инкриминируют ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц) и ч. 2 ст. 285 (участие в преступной организации). 

Также 12 февраля стало известно, что уже через неделю адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак может остаться без лицензии: на 19 февраля назначено заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, где будет поднят этот вопрос.

7 сентября 2020 года, в понедельник, в пресс-службе КС сообщили, что неизвестными людьми в центре Минска похищены член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов. Позднее оказалось, что силовики пытались вывезти их Беларуси, но Колесникова порвала свой паспорт и отказалась уезжать. Она была задержана.

Максим Знак был задержан 9 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили новые обвинения. Также новые статьи к уже имеющимся добавили правозащитница Марфе Рабковой.
 
Новости дня
Новости общества
 
Точно не для прогулок. Какой будет погода в Витебске в эти выходные
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by