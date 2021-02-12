«Ты не один». В Гродно молодая мама развешивает по городу пакеты с продуктами для тех, кому нужна помощь

Источник материала: Tut.by

В Гродно с начала февраля гродненка Анастасия начала развешивать в центре города пакеты, в каждом из которых лежат продукты и кусок мыла. На каждый пакет девушка прикрепляет записку, где написано, что продуктовым набором могут воспользоваться те, кому сейчас нужна помощь, рассказывает Hrodna.life.



Фото: Hrodna.life

Анастасия — молодая мама. Недавно она вышла из декретного отпуска и работает фрилансером — занимается дизайном.

Она рассказывает, что когда-то посмотрела фильм «Ночлежка» российского журналиста Ильи Варламова. Он вдохновил гродненку помогать нуждающимся. В начале февраля она стала собирать пакеты с продуктами и развешивать их в центре Гродно. Так Анастасия хочет показать гродненцам, что помогать другим несложно — и это может делать каждый.

В неделю гродненка развешивает по три пакета с продуктами в разных частях города.

В пакет Анастасия кладет мыло, пюре быстрого приготовления, тушенку, печенье, воздушный рис и пачку чая. На три пакета девушка тратит 20 рублей. В новые наборы она планирует добавить еще защитные маски и носки.

— Приятно, что дворники не убирают и милиция не трогает эти пакеты. В итоге продуктовый набор «находит» нуждающегося, — рассказывает Анастасия. — В связи с последними политическими событиями в стране я заметила, что люди стали меньше подавать милостыню.

Анастасия связалась с директором российского фонда, который поделился с ней информацией о том, как можно помогать нуждающимся.

— Я начала с малого. Может, это станет какой-нибудь поддержкой, неважно кому. В начале февраля закупилась продуктами. Всего вышло три пакетика. Развесила их в городе и написала текст про то, что это такое.



Продуктовые наборы. Фото: Hrodna.life

Текст такой:

«Ты не один. Дорогой друг! В это непростое время может показаться, что помощи не дождаться. Но ты не один. В этих пакетах — еда и средства гигиены. Один пакет — в одни руки. Заберите пакет, если вы в нем нуждаетесь. И оставьте другим, если справитесь сами. Не выкидывайте пакеты, чтобы их могли забрать бездомные и нуждающиеся люди. Все будет хорошо!»

— Ни у меня, ни у кого-то еще в Гродно, наверное, нет возможности создать сегодня фонд помощи. Но разово периодически помогать — почему бы и нет? А еще люди, которые живут на улице, нуждаются в помощи юристов. Зачастую им надо восстанавливать свои документы. Также нужна и медицинская помощь.

За чертой бедности в Беларуси находится 3,4% населения. Это следует из данных Белстата по выборочному обследованию домохозяйств по уровню жизни в третьем квартале 2020 года. По последним данным Белстата на 1 апреля 2020 г., численность населения в стране составляла 9 млн 397 тыс. человек. Это означает, что за чертой бедности в третьем квартале находилось примерно 319,5 тыс. человек.

Данных по количеству бездомных в Гродно нет.

Кто еще помогает нуждающимся в Гродно?

Более 20 лет в Гродно работает благотворительное католическое общество «Каритас». Вместе с сестрами-назаретанками общество организовало столовую для малообеспеченных граждан на улице Молодежной. Ежедневно несколько десятков нуждающихся гродненцев могут бесплатно получить там горячий обед.

С 2008 года на улице Карского в Гродно работает государственный дом ночного пребывания. Постоянно в нем проживает несколько десятков бездомных гродненцев. Чтобы туда попасть, надо пройти медкомиссию и получить разрешение. Там помогают восстановить документы и найти работу.