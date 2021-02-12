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В выходные будет морозно, а на следующей неделе еще холоднее

12.02.2021 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные погода будет неустойчивой, в начале следующей недели — морозной. А во второй половине февраля морозы усилятся еще больше. Об этом TUTBY сообщили в Белгидромете Минприроды.


13 февраля, в субботу, ночью и утром во многих районах Беларуси ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны — сильный снег. Днем в западных и центральных районах страны осадки ослабеют, и здесь местами ожидается небольшой снег, по востоку страны снег будет умеренным, в отдельных районах метель. На отдельных участках дорог гололедица. На большей части территории страны сохранится сильный порывистый ветер до 15−20 м/с. Температура воздуха минимальная ночью −12…17°С, максимальная днем −7…13°С, по западу −2…6°С.

В воскресенье, 14 февраля, Беларусь окажется под влиянием фронтального раздела, смещающегося с севера Европы. На большей части территории страны ожидается кратковременный снег, слабая метель. Температура воздуха минимальная ночью от -5°С по западу до -17°С по востоку Беларуси, максимальная днем −4…10°С, в западных районах −1… 3 °C.

В начале следующей недели погодные условия Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса арктического происхождения. Ожидается морозная погода.

15 февраля, в понедельник, ночью на большей части территории, днем в отдельных районах страны кратковременный снег, ночью слабая метель. Температура воздуха минимальная ночью −13…20°С, при прояснениях −21…25°С, максимальная днем −8…15°С; по юго-западу страны ночью −9…12°С, днем −4…7°С.

Во вторник, 16 февраля, ночью по северу, днем на большей части территории Беларуси кратковременный снег. Температура воздуха минимальная ночью −15…22°С, по востоку страны −23…27°С; максимальная днем −3…10°С, по юго-востоку −11…14°С.

В среду, 17 февраля, ночью на большей части территории, днем преимущественно по юго-востоку страны небольшой кратковременный снег. Температура воздуха минимальная ночью −12…19°С, при прояснениях −20…22°С; максимальная днем −5…12°С, местами −13…15°С.

По предварительному прогнозу, во второй половине следующей недели ожидается усиление морозов. В целом вторая декада февраля ожидается на 4−8°С холоднее климатической нормы.

 
 
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По предварительному прогнозу, во второй половине следующей недели ожидается усиление морозов. В целом вторая декада февраля ожидается на 4−8°С холоднее...
 
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