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Жителю Полоцкого района дали 7 суток ареста: его дом покрашен в БЧБ и виден с железной дороги
12.02.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жителя Полоцкого района Анатолия Коханчика осудили на 7 суток ареста: мужчина покрасил свой частный дом в цвета БЧБ-флага. Об этом
Жителя деревни Алеща Полоцкого района Анатолия Коханчика задержали вечером 9 февраля, на него составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) — за то, что часть его дома покрашена в цвета национального флага.
Мужчина находился в ИВС. 11 февраля судья суда Полоцкого района и Полоцка Владимир Бесецкий осудил Коханчика на 7 суток ареста.
Анатолий Коханчик работает на железной дороге и живет возле нее. Его дом с БЧБ хорошо виден пассажирам проезжающих мимо поездов. Станция Алеща находится в 30 км от Полоцка.
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Мужчина находился в ИВС. 11 февраля судья суда Полоцкого района и Полоцка Владимир Бесецкий осудил Коханчика на 7 суток ареста.
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