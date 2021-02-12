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Жителю Полоцкого района дали 7 суток ареста: его дом покрашен в БЧБ и виден с железной дороги

12.02.2021 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жителя Полоцкого района Анатолия Коханчика осудили на 7 суток ареста: мужчина покрасил свой частный дом в цвета БЧБ-флага. Об этом сообщает «Свободный профсоюз Белорусский».


Фото: Николай Шарах

Жителя деревни Алеща Полоцкого района Анатолия Коханчика задержали вечером 9 февраля, на него составили протокол по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) — за то, что часть его дома покрашена в цвета национального флага.

Мужчина находился в ИВС. 11 февраля судья суда Полоцкого района и Полоцка Владимир Бесецкий осудил Коханчика на 7 суток ареста.

Анатолий Коханчик работает на железной дороге и живет возле нее. Его дом с БЧБ хорошо виден пассажирам проезжающих мимо поездов. Станция Алеща находится в 30 км от Полоцка. 

 
 
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Мужчина находился в ИВС. 11 февраля судья суда Полоцкого района и Полоцка Владимир Бесецкий осудил Коханчика на 7 суток ареста.
 
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