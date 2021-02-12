«Самое главное для меня - растить дочь, ей всего пять». В Гомеле экс-идеолог выступила с последним словом

Источник материала: Tut.by

Сегодня в суде с последним словом выступили обвиняемые в коррупции учредитель гомельского продюсерского рекламного центра «Арт Ворк» Евгений Кирилло и бывшая начальница управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Екатерина Дегтярева.



Екатерина Дегтярева на подведении итогов работы Совета управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи за год до задержания. Фото: «Гомельские ведомости»

Первым слово попросил Евгений Кирилло. Он просил не лишать его свободы. Впрочем, ему, судя по всему, это и не грозит — в прениях прокурор в качестве наказания просил назначить для него штраф в размере 1 тыс. базовых (29 тысяч рублей).

Кирилло рассказал суду о том, как открыл в 2007-м свой продюсерский рекламный центр, как было сложно развиваться и через что пришлось пройти, говорил о том, как много приходилось работать, чтобы сделать предприятие конкурентоспособным и вывести в лидеры. Но самые серьезные испытания, говорит Кирилло, он прошел, когда попал под следствие.

— Если бы не прошел через СИЗО, не прошел через письма жены и детей, то, может бы, и не осознал все до такой глубины. Это не забыть никогда. Цель правоохранительных органов — пресечение правонарушений достигнута. Вину полностью признаю. Раскаиваюсь. Выводы сделаны однозначно и навсегда.

Экс-идеолог Екатерина Дегтярева просила учесть суд ее искреннее раскаяние и положительные характеристики и не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Напомним, на прошлом судебном заседании прокурор Гомеле прокурор просит для 36-летней экс-идеолога города 5 лет за коррупцию">запросил для экс-чиновницы наказание в виде пяти лет лишения свободы.

— Мои действия нельзя оправдать, но для меня лично эта ситуация — шанс совершить переоценку жизненных ценностей <…> Да, мои поступки нельзя назвать законными и достойными государственного служащего. Уже на этапе предварительного расследования я поняла всю серьезность содеянного, поэтому написала явку с повинной и на протяжении всего следствия давала последовательные правдивые показания. В ходе следствия полностью возместила доход, полученный преступным путем.

Дегтярева подчеркнула, что всегда ответственно относилась к своей работе, руководствовалась интересами дела и вменяемые ей действия не всегда имели целью личную выгоду, об этом, напомнила она, заявляли во время следствия и свидетели.

Также Дегтярева рассказала суду, что у нее развилось серьезное редкое заболевание, связанное с непереносимостью глютена — требуется уход и лечение. Но больше всего она переживает за родных.

— Самое главное для меня сейчас — быть с семьей, растить мою дочь, ей всего пять. Мое четырехмесячное отсутствие, когда я была под стражей, очень плохо сказалось на ее психоэмоциональном состоянии… Такое же волнение испытывают и мои родители, они уже немолодые пенсионеры с рядом хронических заболеваний. Я единственный ребенок в семье, и сегодня они нуждаются в моей заботе не меньше, чем моя дочь.

Напомним, начальницу управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома 36-летнюю Екатерину Дегтяреву задержали в середине марта прошлого года.

По версии следствия, она, являясь госслужащей, брала взятки, начиная с сентября 2014 года по март 2020-го. Деньги якобы получала от представителей частных компаний, занимающихся организацией концертов, в качестве вознаграждения за победу в конкурсных торгах и своевременную оплату по договору.

В деле около десяти эпизодов. В них фигурируют концерты российских звезд Стаса Михайлова, Стаса Пьехи, Софии Ротару, Кристины Орбакайте, Валерии, Олега Газманова и других российских звезд, а также тех, кто эти концерты организовывал — частное унитарное предприятие «Арт-Концерт», российское ООО «Экспорт Мьюзик» и гомельский продюсерский рекламный центр «Арт Ворк». Именно их представители, по версии следствия, давали взятки Дегтяревой за «благоприятное решение вопросов». Но обвиняемый по делу в суде только один из них — учредитель гомельского продюсерского рекламного центра «Арт Ворк» Евгений Кирилло.

Всего экс-чиновница, по мнению следствия, приняла от частных лиц около четырех тысяч долларов плюс подарки в виде смарт-часов и планшета.

И Дегтярева, и Кирилло вину признали полностью. У обоих были явки с повинной и чистосердечное признание.