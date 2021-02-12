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Новые требования к восстановленному молоку вводятся в ЕАЭС
12.02.2021 12:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности молока и молочной продукции" вступают в силу с 13 февраля, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
Изменения в техническом регламенте теперь относят восстановленное молоко к готовому молочному продукту, который расфасован в потребительскую упаковку. Определены требования по его идентификации и показателям безопасности, а также соответствующей маркировке.
© Sputnik / Владимир Песня
"Это позволит добросовестным производителям выпускать его в обращение как восстановленное молоко", – подчеркнули в ЕЭК.
До сих пор производителям восстановленного молока, расфасованного в потребительскую упаковку, приходилось использовать менее привлекательное для покупателей название "молочный напиток" вместо наименования "восстановленное молоко".
В соответствии с техрегламентом "восстановленное молоко" – молочный продукт, расфасованный в потребительскую тару или сырье для производства продуктов переработки молока, кроме питьевого, произведенные из концентрированных, сгущенных или сухих молочных продуктов и воды.
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По новым правилам восстановленное молоко будет относиться к готовому молочному продукту.
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