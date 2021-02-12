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Воскресенский предложил назвать площадь или проспект в Минске в честь России

12.02.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Всебелорусском народном собрании выступил Юрий Воскресенский. Среди прочего, он предложил назвать одну из минских площадей в честь России.

— Считаю необходимым поставить вопрос о переименовании одного из проспектов или площадей столицы в честь России, а то Бангалор есть, а России нет, — сказал Воскресенский.

Больше предложений, озвученных на собрании, можно почитать здесь.

 
 
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«Считаю необходимым поставить вопрос о переименовании одного из проспектов или площадей столицы в честь России, а то Бангалор есть, а России нет».
 
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