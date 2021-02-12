Воскресенский предложил назвать площадь или проспект в Минске в честь России

Источник материала: Tut.by

На Всебелорусском народном собрании выступил Юрий Воскресенский . Среди прочего, он предложил назвать одну из минских площадей в честь России.

— Считаю необходимым поставить вопрос о переименовании одного из проспектов или площадей столицы в честь России, а то Бангалор есть, а России нет, — сказал Воскресенский.

Больше предложений, озвученных на собрании, можно почитать здесь .