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Воскресенский предложил назвать площадь или проспект в Минске в честь России
12.02.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Всебелорусском народном собрании выступил
— Считаю необходимым поставить вопрос о переименовании одного из проспектов или площадей столицы в честь России, а то Бангалор есть, а России нет, — сказал Воскресенский.
Больше предложений, озвученных на собрании, можно почитать
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