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У гомельских учеников после школы поднялась температура и рвота. Врачи выясняют причину
12.02.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У учеников школы № 37 Гомеля поднялась температура и началась рвота. Два ребенка в больнице,
По словам заместителя директора учебного заведения Тамары Роговой, с утра 11 февраля в школу позвонили родители троих учащихся и сообщили, что этой ночью у детей поднялась температура и началась рвота. Сколько всего детей с такими симптомами, пока неизвестно, но в школу, отметила замдиректора, сегодня пришли на 30 детей меньше.
В областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщили, что поступило три экстренных извещения: два ребенка оказались в больнице, один лечится дома с клиникой не исключающей кишечную инфекцию.
— Похожие симптомы обнаружили примерно у 15 детей. В данный момент проводится эпидемиологическое расследование, лабораторное исследование продуктов и воды. Возможно, это вирусная инфекция, но выводы мы получим только после результатов анализов, — сообщила заместитель главного врача центра гигиены Ольга Тульженкова.
Сейчас в школе работают специалисты городской и областной санитарно-эпидемиологических служб.
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Сколько всего детей с такими симптомами, пока неизвестно, но в школу, отметила замдиректора, сегодня пришли на 30 детей меньше.
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