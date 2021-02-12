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Министр внутренних дел: задержаны призывавшие в интернете к акциям протестов в период ВНС

12.02.2021 13:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Милиция задержала около пяти человек за призывы в интернете выходить на акции в период Всебелорусского народного собрания, сообщил РИА «Новости» глава МВД Иван Кубраков.

По его словам, были задержаны те, кто призывал совершать противоправные действия.

— Те люди, которые призывали к нарушению порядка, прятались под различными никами, сами не выходя. В отношении них в настоящее время проводится разбирательство, — сказал Кубраков.

 
 
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Милиция задержала около пяти человек за призывы в интернете выходить на акции в период Всебелорусского народного собрания, сообщил РИА «Новости» глава МВД Иван...
 
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