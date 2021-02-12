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Белорусы не считают коррупцию главной проблемой страны - Лукашенко

12.02.2021 13:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. В Беларуси коррупция есть, но, как показали социологические исследования, данная проблема не стоит для людей на первом месте, об этом президент Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании.

"Государственные служащие, запомните: нет и не будет коррупции. Не только потому что я жестокий в этом отношении. Я – первый человек, который в независимой Беларуси возглавлял комиссию, которую в народе обозвали "по борьбе с коррупцией". Вы видели мои подходы. Это одна из причин, почему меня тогда избрали президентом. Я от этого никогда не отступал и не отступлю", - подчеркнул Лукашенко.

Он рассказал, что противники власти якобы начинает искать у него недвижимость: "Я – за. И если ко мне будет хоть один вопрос по какой-то одной проблеме, я лично приду с журналистами, покажу и расскажу, что они там у меня нашли".

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И добавил, обращаясь к делегатам: "Будьте спокойны в этом отношении. С открытым забралом я бы не ходил по стране и не боролся с жуликами и бандитами, если бы у меня было рыльце в пушку".

Глава государства рассказал, что, по последним социологическим исследованиям, белорусы не считают коррупцию главной проблемой, ее отнесли на пятое или даже шестое место.

"У соседей она первое место занимает. У нас это волнует людей, но не на первом месте стоит", - отметил президент.

"Кто во власти, тот и вор – такое мнение бытует в народе. В Беларуси не так", - подчеркнул Лукашенко.

Он рассказал, что периодически поручает устраивать проверки сотрудникам ГАИ, берут ли они взятки.

"Последнюю проверку осуществили - ни один не взял. Один рассуждал на эту тему, к моему стыду, напротив Дворца Независимости. Ему предложили, он начал эту тему обсуждать, а потом: "Не-не-не, идите. Не сегодня и не завтра, идите". То есть у него сработала эта чуйка. И десятки были подходов - ни один. Это гордость! Вы же мои дети, и я горжусь, что у нас такие люди", - заявил Александр Лукашенко.

Текстовую трансляцию второго дня VI Всебелорусского народного собрания читайте на Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Данные последних социологических исследований показывают, что белорусы даже не включили коррупцию в тройку основных проблем.
 
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