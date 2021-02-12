Белорусы не считают коррупцию главной проблемой страны - Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 фев – Sputnik. В Беларуси коррупция есть, но, как показали социологические исследования, данная проблема не стоит для людей на первом месте, об этом президент Александр Лукашенко заявил на VI Всебелорусском народном собрании .

"Государственные служащие, запомните: нет и не будет коррупции. Не только потому что я жестокий в этом отношении. Я – первый человек, который в независимой Беларуси возглавлял комиссию, которую в народе обозвали "по борьбе с коррупцией". Вы видели мои подходы. Это одна из причин, почему меня тогда избрали президентом. Я от этого никогда не отступал и не отступлю", - подчеркнул Лукашенко.

Он рассказал, что противники власти якобы начинает искать у него недвижимость: "Я – за. И если ко мне будет хоть один вопрос по какой-то одной проблеме, я лично приду с журналистами, покажу и расскажу, что они там у меня нашли".

И добавил, обращаясь к делегатам: "Будьте спокойны в этом отношении. С открытым забралом я бы не ходил по стране и не боролся с жуликами и бандитами, если бы у меня было рыльце в пушку".

Глава государства рассказал, что, по последним социологическим исследованиям, белорусы не считают коррупцию главной проблемой, ее отнесли на пятое или даже шестое место.

"У соседей она первое место занимает. У нас это волнует людей, но не на первом месте стоит", - отметил президент.

"Кто во власти, тот и вор – такое мнение бытует в народе. В Беларуси не так", - подчеркнул Лукашенко.

Он рассказал, что периодически поручает устраивать проверки сотрудникам ГАИ, берут ли они взятки.

"Последнюю проверку осуществили - ни один не взял. Один рассуждал на эту тему, к моему стыду, напротив Дворца Независимости. Ему предложили, он начал эту тему обсуждать, а потом: "Не-не-не, идите. Не сегодня и не завтра, идите". То есть у него сработала эта чуйка. И десятки были подходов - ни один. Это гордость! Вы же мои дети, и я горжусь, что у нас такие люди", - заявил Александр Лукашенко.

Текстовую трансляцию второго дня VI Всебелорусского народного собрания читайте на Sputnik .

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