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Воскресенский предложил в честь России назвать площадь или проспект Минска
12.02.2021 13:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 фев – Sputnik. Россия за прошедшие годы оказала колоссальную помощь белорусскому народу и продолжает нам помогать, об этом с трибуны
"Россия за прошедшие годы оказала колоссальную помощь белорусскому народу и продолжает нам помогать. Считаю нужным рассмотреть вопрос о переименовании в честь России площади или проспекта белорусской столицы", - сказал Воскресенский.
По его словам, непорядок, так как площадь Бангалор есть, а площади России нет.
"Считаю, это нужно исправить", - добавил он.
На данный момент в Минске есть ряд улиц и переулков, названных в честь российских городов: улицы Московская, Волгоградская, Азовская, Хабаровская, Бородинская, Томская, Уфимская, Иркутская улица и переулок, Калининградский переулок, Тобольский переулок.
Текстовую трансляцию второго дня VI Всебелорусского народного собрания
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Соседняя страна оказывала и продолжает оказывать республике поддержку - политолог считает, что в честь России необходимо переименовать улицу или площадь в...
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