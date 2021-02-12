ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Буксующие автобусы, люди с лопатами и сотни опоздавших на работу. Как Гомель переживает снежный коллапс

12.02.2021 14:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Если есть возможность вообще ни на чем никуда не ехать, то лучше так и поступить», — советуют друг другу гомельчане в соцсетях и мессенджерах. Тем же, у кого такой возможности нет, сегодня пришлось непросто.


Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Утро для тысяч гомельчан началось не с кофе, а с бодрого фитнеса. Одни махали лопатами, чтобы отыскать свое авто, другие толкали застрявшие автобусы, третьи в надежде попасть на работу вовремя срезали путь дворами, а там — снова сугробы.


Фото: сообщество во «ВКонтакте» «МОЗЫРЬ — городской паблик»

Особенно непросто пришлось жителям близлежащих пригородных населенных пунктов. Из Красного, Урицкого, Еремино люди утром просто не смогли выехать — ни на личном, ни на общественном транспорте. На конечной «Ченок» стояло три автобуса, а один из них и вовсе стянуло в кювет.

А это уже 12 дня и центр города — автобус буксует и не может отъехать от остановки «БелГУТ».

 

Так пытались попасть на работу гомельчане сегодня утром у ДК «Гомсельмаш». Говорят, что их попытки, несмотря на все усилия, не увенчались успехом — автобус не сдвинулся.

Ближе к обеду на улицах Гомеля появились военнослужащие внутренних войск 5525. Нет, не для того, о чем многие подумали — на этот раз в руки им дали не дубинки, а лопаты. И это очень хорошо! Они убирают тротуары, дорожки и остановки.

Такую видеоисторию из сториз своих подписчиков сделал городской паблик «ВГомеле»:

 

А это борьба со снежным пленом жителей Светлогорска. Ролик сняла местная телекомпания «Ранак»:

Судя по прогнозу погоды, ситуация на дорогах Гомельщины не улучшится: в ближайшие сутки на территории области ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.

 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Воскресенский предложил назвать площадь или проспект в Минске в честь России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by