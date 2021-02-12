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Буксующие автобусы, люди с лопатами и сотни опоздавших на работу. Как Гомель переживает снежный коллапс
12.02.2021 14:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Если есть возможность вообще ни на чем никуда не ехать, то лучше так и поступить», — советуют друг другу гомельчане в соцсетях и мессенджерах. Тем же, у кого такой возможности нет, сегодня пришлось непросто.
Утро для тысяч гомельчан началось не с кофе, а с бодрого фитнеса. Одни махали лопатами, чтобы отыскать свое авто, другие толкали застрявшие автобусы, третьи в надежде попасть на работу вовремя срезали путь дворами, а там — снова сугробы.
Особенно непросто пришлось жителям близлежащих пригородных населенных пунктов. Из Красного, Урицкого, Еремино люди утром просто не смогли выехать — ни на личном, ни на общественном транспорте. На конечной «Ченок» стояло три автобуса, а один из них и вовсе стянуло в кювет.
А это уже 12 дня и центр города — автобус буксует и не может отъехать от остановки «БелГУТ».
Так пытались попасть на работу гомельчане сегодня утром у ДК «Гомсельмаш». Говорят, что их попытки, несмотря на все усилия, не увенчались успехом — автобус не сдвинулся.
Ближе к обеду на улицах Гомеля появились военнослужащие внутренних войск 5525. Нет, не для того, о чем многие подумали — на этот раз в руки им дали не дубинки, а лопаты. И это очень хорошо! Они убирают тротуары, дорожки и остановки.
Такую видеоисторию из сториз своих подписчиков сделал городской паблик
А это борьба со снежным пленом жителей Светлогорска. Ролик сняла местная телекомпания «Ранак»:
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Буксующие автобусы, люди с лопатами и сотни опоздавших на работу. Как Гомель переживает снежный коллапс
Утро для тысяч гомельчан началось не с кофе, а с бодрого фитнеса.
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