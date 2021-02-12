Буксующие автобусы, люди с лопатами и сотни опоздавших на работу. Как Гомель переживает снежный коллапс

Источник материала: Tut.by

«Если есть возможность вообще ни на чем никуда не ехать, то лучше так и поступить», — советуют друг другу гомельчане в соцсетях и мессенджерах. Тем же, у кого такой возможности нет, сегодня пришлось непросто.



Фото: ЧП Гомель | Гомельская область

Утро для тысяч гомельчан началось не с кофе, а с бодрого фитнеса. Одни махали лопатами, чтобы отыскать свое авто, другие толкали застрявшие автобусы, третьи в надежде попасть на работу вовремя срезали путь дворами, а там — снова сугробы.



Фото: сообщество во «ВКонтакте» «МОЗЫРЬ — городской паблик»

Особенно непросто пришлось жителям близлежащих пригородных населенных пунктов. Из Красного, Урицкого, Еремино люди утром просто не смогли выехать — ни на личном, ни на общественном транспорте. На конечной «Ченок» стояло три автобуса, а один из них и вовсе стянуло в кювет.

А это уже 12 дня и центр города — автобус буксует и не может отъехать от остановки «БелГУТ».

Так пытались попасть на работу гомельчане сегодня утром у ДК «Гомсельмаш». Говорят, что их попытки, несмотря на все усилия, не увенчались успехом — автобус не сдвинулся.

Ближе к обеду на улицах Гомеля появились военнослужащие внутренних войск 5525. Нет, не для того, о чем многие подумали — на этот раз в руки им дали не дубинки, а лопаты. И это очень хорошо! Они убирают тротуары, дорожки и остановки.

Такую видеоисторию из сториз своих подписчиков сделал городской паблик «ВГомеле» :

А это борьба со снежным пленом жителей Светлогорска. Ролик сняла местная телекомпания «Ранак»:

Судя по прогнозу погоды , ситуация на дорогах Гомельщины не улучшится: в ближайшие сутки на территории области ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы.