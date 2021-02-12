Кофе. Как правильно отказываться от бодрящего напитка?

Источник материала: БT

Поговорим о правилах кофеинового детокса. Человечество уже давно призналось в любви к кофе, и ученые почти каждый день находят доказательства его полезности. А задумывались ли вы, что произойдет с вами, если этот ароматный напиток вдруг исчезнет?







Кофе вызывает зависимость

Каким бы прекрасным и вкусным ни был кофе, он вызывает зависимость сродни наркотической.

Как понять, что человек пьет много кофе?

Если человек выпивает в день более 10 чашек крепкого кофе, то можно говорить о зависимости.

В чем вред кофе?

выводит полезные вещества

блокирует аденозин

стимулирует кортизол

сужает сосуды





Кофеиновый детокс - это серьезная процедура, и подойти к ней нужно со всей серьезностью.

Сколько дней нужно, чтобы отвыкнуть от кофе?

Чтобы отказаться от кофе, нужно 30 дней! Не меньше. Это серьезный срок, и нужно сразу настроиться на длительный процесс. Но оно того стоит.









Обычно первую чашку кофе мы пьем утром дома или на работе. Это такой ритуал. Просто отказаться от него не получится, его нужно заменить на другой. Выдумывать тут ничего не надо, альтернативные способы у вас всегда под рукой. Примите душ, выпейте стакан воды, сделайте легкую зарядку.









Во время отказа от кофе вашему организму предстоит стресс, поэтому лучше на это время ничего трудозатратного не планировать и побольше отдыхать. Постарайтесь отказаться от сахара, так как он непрерывно связан с употреблением кофе. Отказывайтесь от любимого напитка постепенно. Для начала не пейте его хотя бы после 13:00, потом пейте через день - и так далее.

Немного кофеина не повредит здоровью, но эффект от него кратковременный.



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