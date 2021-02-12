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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доступность фармацевтической помощи - один из важнейших социально-экономических показателей развития системы здравоохранения Один из важнейших социально-экономических показателей развития системы здравоохранения - это и доступность фармацевтической помощи. В Беларуси ситуация с ценами...

Один из важнейших социально-экономических показателей развития системы здравоохранения - это и доступность фармацевтической помощи. В Беларуси ситуация с ценами на лекарства под контролем Президента. Мониторинг аптечной сети по вопросу обоснованности роста цен на лекарственные препараты сейчас проводит Комитет госконтроля совместно с другими ведомствами. Проверки проходят в государственных и частных аптеках во всех регионах страны. Также будет анализироваться информация о формировании стоимости лекарств у отечественных производителей и импортеров данной продукции.