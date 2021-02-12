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«Разрешите получить заряд энергии». Гомельский военком посреди ВНС решил пожать Лукашенко руку
12.02.2021 14:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Военком Гомельской области Андрей Кривоносов во время второго дня ВНС попросил зарядиться от Лукашенко «зарядом энергии» и пожать ему руку.
— Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости! — обратился Кривоносов к Лукашенко — и пошагал к президиуму.
После того, как заряд бы получен, а рука — пожата, комиссар повернулся к залу, жестом остановил аплодисменты — и после слов «Люблю и служу Республике Беларусь!» вернулся на место.
Видео из телеграм-канала ОНТ
Напомним, перед тем, как отправиться на ВНС, военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов поделился с журналистами своими идеями. Одна из них — сделать в Беларуси
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Военком Гомельской области Андрей Кривоносов во время второго дня ВНС попросил зарядиться от Лукашенко «зарядом энергии» и пожать ему руку
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