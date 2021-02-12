«Разрешите получить заряд энергии». Гомельский военком посреди ВНС решил пожать Лукашенко руку

Источник материала: Tut.by

Военком Гомельской области Андрей Кривоносов во время второго дня ВНС попросил зарядиться от Лукашенко «зарядом энергии» и пожать ему руку.





— Разрешите получить от вас заряд энергии и решимости! — обратился Кривоносов к Лукашенко — и пошагал к президиуму.

После того, как заряд бы получен, а рука — пожата, комиссар повернулся к залу, жестом остановил аплодисменты — и после слов «Люблю и служу Республике Беларусь!» вернулся на место.

Видео из телеграм-канала ОНТ

Напомним, перед тем, как отправиться на ВНС, военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов поделился с журналистами своими идеями. Одна из них — сделать в Беларуси свой собственный интернет .