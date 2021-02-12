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Владельцу магазина «Мой модны кут» присудили еще 5 суток ареста
12.02.2021 14:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владельцу магазина «Мой модны кут» Валерию Есипенку дали еще пять суток ареста за «неподчинение при задержании». Об этом TUT.BY рассказала его жена Елена.
Напомним, Валерий Есипенок уже отбыл 15 суток ареста после того, как его
— Сегодня утром он должен был выйти на свободу. Но был еще один суд, внезапный. Адвоката вчера примерно в 16 часов оповестили о втором протоколе, а уже в 17 был суд — дали еще пять суток за неподчинение при задержании, — объяснила Елена.
«Мой модны кут» с 2013 года находился в торговом центре «Московско-Венский», с 2015-го там продавали сувениры с национальными символами. 28 января магазин закрылся, однако продолжает работать онлайн. До Валерия Есипенка задерживали его жену, в магазин приходил ОБЭП, а еще раньше — из МЧС.
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Владельцу магазина «Мой модны кут» Валерию Есипенку дали еще пять суток ареста за «неподчинение при задержании». Об этом TUT.BY рассказала его жена Елена.
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