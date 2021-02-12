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Владельцу магазина «Мой модны кут» присудили еще 5 суток ареста

12.02.2021 14:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Владельцу магазина «Мой модны кут» Валерию Есипенку дали еще пять суток ареста за «неподчинение при задержании». Об этом TUT.BY рассказала его жена Елена.


Фото с личной страницы Валерия в Facebook

Напомним, Валерий Есипенок уже отбыл 15 суток ареста после того, как его задержали 28 января во время суда над его женой по 23.34 КоАП.

— Сегодня утром он должен был выйти на свободу. Но был еще один суд, внезапный. Адвоката вчера примерно в 16 часов оповестили о втором протоколе, а уже в 17 был суд — дали еще пять суток за неподчинение при задержании, — объяснила Елена.

«Мой модны кут» с 2013 года находился в торговом центре «Московско-Венский», с 2015-го там продавали сувениры с национальными символами. 28 января магазин закрылся, однако продолжает работать онлайн. До Валерия Есипенка задерживали его жену, в магазин приходил ОБЭП, а еще раньше — из МЧС.

 
Теги: Минск
 
 
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Владельцу магазина «Мой модны кут» Валерию Есипенку дали еще пять суток ареста за «неподчинение при задержании». Об этом TUT.BY рассказала его жена Елена.
 
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