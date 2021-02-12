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В Полоцке уволили директора школы, который в августе просил Кочанову о новых выборах
12.02.2021 14:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцке уволили директора СШ № 10 Сергея Стречко, который в августе 2020 года
Жители Полоцка переживают, почему уволили педагога.
— Уволен по статье за четыре дисциплинарных взыскания с 5 января по 6 февраля этого года, — пояснил TUT.BY Сергей Стречко.
От более подробных комментариев педагог отказался.
В своем
Далее Сергей Стречко обратился к председателю Совета республики Наталье Кочановой, уроженке Полоцка:
— Уважаемая Наталья Ивановна! Вы — председатель Совета Республики. Я прошу вас инициировать проведение повторных выборов, чтобы не запятнать честь нашего города, гимназии № 1 (там училась Кочанова. — Прим. TUT.BY) и чтобы на воротах вашей гимназии не висели золотые медали выпускников. Я не хочу, чтобы на заборе моей школы висели золотые медали выпускников 10-й школы, я хочу с гордостью прийти 1 сентября на линейку.
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«Уволен по статье за четыре дисциплинарных взыскания с 5 января по 6 февраля этого года», - пояснил TUT.BY Сергей Стречко. От более подробных комментариев педагог...
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