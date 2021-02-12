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В Полоцке уволили директора школы, который в августе просил Кочанову о новых выборах

12.02.2021 14:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцке уволили директора СШ № 10 Сергея Стречко, который в августе 2020 года записал видеообращение к педагогам страны и председателю Совета Республики Национального собрания Наталье Кочановой с требованием пересчитать голоса и провести новые выборы. Об этом TUT.BY рассказали жители Полоцка, информацию подтвердил сам педагог.


Фото: фейсбук Сергея Стречко

Жители Полоцка переживают, почему уволили педагога.

— Уволен по статье за четыре дисциплинарных взыскания с 5 января по 6 февраля этого года, — пояснил TUT.BY Сергей Стречко.

От более подробных комментариев педагог отказался.

В своем видеообращении после выборов директор школы отметил, что на учителях лежит большая ответственность за происходящее в Беларуси, и попросил коллег «написать коллективное обращение в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности лиц, которые отдавали преступные приказы, и написать обращение с требованием произвести пересчет голосов».

Далее Сергей Стречко обратился к председателю Совета республики Наталье Кочановой, уроженке Полоцка:

— Уважаемая Наталья Ивановна! Вы — председатель Совета Республики. Я прошу вас инициировать проведение повторных выборов, чтобы не запятнать честь нашего города, гимназии № 1 (там училась Кочанова. — Прим. TUT.BY) и чтобы на воротах вашей гимназии не висели золотые медали выпускников. Я не хочу, чтобы на заборе моей школы висели золотые медали выпускников 10-й школы, я хочу с гордостью прийти 1 сентября на линейку.

 
 
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«Уволен по статье за четыре дисциплинарных взыскания с 5 января по 6 февраля этого года», - пояснил TUT.BY Сергей Стречко. От более подробных комментариев педагог...
 
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