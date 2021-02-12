В Минске возобновился суд над журналисткой TUT.BY Надеждой Калининой

Источник материала: Tut.by

12 февраля продолжился суд над журналисткой TUT.BY Надеждой Калининой. Ее задержали 29 января, когда она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, и вменили две статьи — 23.34 и 23.4 КоАП. Почти трое суток Надежда провела в ИВС на Окрестина — в переполненной камере без теплых вещей и средств гигиены. 1 февраля над ней начался суд, в котором объявили перерыв. Сегодня процесс продолжился.



Фото: TUT.BY

Перерыв в процессе был объявлен, чтобы суд мог получить видеозаписи с камер наблюдения Минского городского дворца культуры, где проходил съезд делегатов. Во время первого заседания Надежда Калинина и ее адвокат Валерий Зинкевич ходатайствовали о запросе и просмотре этих записей, поскольку они могли подтвердить, что журналистка находилась в здании ДК и задержали ее на крыльце, когда она выходила, а не у проезжей части, где она якобы пикетировала «за честные выборы», как утверждал свидетель-милиционер.

Дело рассматривает судья Татьяна Шотик в суде Ленинского района Минска.

12 февраля Надежда Калинина присутствует на заседании лично. Рассказывает, что рассчитывает не вернуться на Окрестина, тем не менее, на всякий случай взяла с собой сумку. В ней — сменные вещи и средства гигиены.

— Такой минимум на 30 суток хватит, — шутят ее друзья.

Во время перерыва, рассказывает Надежда, она изучила ПиКоАП и обнаружила в нем множество нарушений, которые были допущены, когда на нее составляли протоколы.

Также журналистка и ее адвокат направили в «Минсктранс» запрос, чтобы получить видео с автобусов и троллейбусов, которые останавливаются рядом с Домом культуры, где, как считает милиция, она пикетировала, выкрикивала «Жыве Беларусь» и оказывала сопротивление сотрудникам при исполнении.

На суде выяснилось, что администрация дома культуры не может предоставить записи с видеокамер «в связи со сбоями системы видеонаблюдения».



Фото: TUT.BY

Надежду Калинину задержали 29 января, когда она пыталась попасть на съезд делегатов Всебелорусского народного собрания по Минску, который проходил в Минском городском дворце культуры по адресу ул. Маяковского, 129. 1 февраля по административному делу в отношении журналистки прошел суд.

В составленных на Надежду протоколах указано, что журналистка устроила пикет «за честные выборы» и оказывала сопротивление во время задержания. Выступавший в суде свидетель Шиманович (фамилия не настоящая) заявлял, что Калинина пикетировала вдоль проезжей части рядом с дворцом культуры, выкрикивала «Жыве Беларусь!» и не реагировала на его неоднократные замечания, но не сопротивлялась, когда ее задерживали.

Журналистка вину не признала, заявила, что в протоколах верно указан только адрес, по которому ее задержали, все остальное не имеет отношения к реальным событиям. Она настаивает, что приехала в ДК, чтобы зарегистрироваться для освещения мероприятия, куда ее не пустили. А потом задержали на выходе из здания.

В итоге в процессе был объявлен перерыв, во время которого суд намеревался истребовать видеозаписи с камер наблюдения дворца культуры, где Калинина была задержана.

В ИВС Надежда пробыла почти трое суток — без средств гигены и теплой одежды в камере, в которой на пять мест было 12 человек.