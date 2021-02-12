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В столице - сильный ветер и снегопад. Мингорисполком рассказал, как сейчас убирают улицы
12.02.2021 15:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В столице — сильный ветер и много снега. На улицы вывели даже резервную технику, сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».
Сегодня работу коммунальников усложняют метель и низкая температура воздуха, из-за которой зимние осадки не плавятся даже под воздействием антиобледенителей.
Убирают снег и обрабатывают дороги противогололедными реагентами непрерывно. Днем работают 565 единиц спецтехники, в ночную смену выезжали на улицы 490 машин.
Вывозят снег 172 самосвала. С начала зимы с улиц города вывезли 312 тысяч кубометров снега, отмечают в Мингорисполкоме.
Добавим, что из-за погодных условий с самого утра пятницы общественный транспорт работает с перебоями. Объявления о проблемах на маршрутах оперативно
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В столице - сильный ветер и много снега. На улицы вывели даже резервную технику, сообщает телеграм-канал «Минск.Официально».
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