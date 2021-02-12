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Ю. Кот о ВНС: На Украине в свое время - 7 лет назад - подобной площадки не хватало

12.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Если бы в Украине в свое время создали подобную переговорную площадку по принципу Всебелорусского народного собрания, очень многих ошибок удалось бы избежать. Таким мнением с нами поделился эксперт - уроженец Украины Юрий Кот. По его словам, желание услышать мнения белорусов разных возрастов, профессий и взглядов - правильное решение. Это поможет еще больше сплотить людей, а значит, сообща строить будущее своей страны.

Юрий Кот, политолог (Украина): "Сама по себе площадка важна любая переговорная. Тем более, зарекомендовавшая себя как некая форма взаимодействия совершенно разных представителей белорусской общественности. Попытка услышать друг друга, попытка выработать общую позицию, найти компромисс будет всегда встречаться воинственно на Западе. Запад изначально строит свое поведение таким образом, чтобы белорусы не общались - известный принцип: разделяй и властвуй, который они используют. Вот сегодня они пытаются такими же методами вновь расколоть наше общество - не получится. Не получится расколоть белорусов. Конечно, на Украине в свое время - 7 лет назад подобной площадки не хватало".

 
 
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Если бы в Украине в свое время создали подобную переговорную площадку по принципу Всебелорусского народного собрания, очень многих ошибок удалось бы избежать....
 
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