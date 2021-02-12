Делегатов из регионов в первую очередь волнует программа по развитию их земли

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Мы получаем новые мнения делегатов Всебелорусского народного собрания. Они сегодня активно обсуждают сказанное во Дворце Республики. Людей из регионов в первую очередь волнует программа по развитию их земли.

Тамара Кириллович, делегат VI Всебелорусского народного собрания: "Понравилось то, что будет принята программа развития регионов, это очень касается сельской медицины. Понравилось то, что будут созданы мобильные комплексы для того, чтобы было проще и легче работать в сельской местности и сельской медицине. Для нас это все очень важно".

Таисия Лось, председатель Ивьевского сельского исполкома: "Накануне нашего Всебелорусского собрания проходили диалоговые площадки в районах, в областях, где поднимались действительно проблемы, задачи и их решения. Для региона мне понравилось благоустройство населенных пунктов, дороги - затронута такая тема, малонаселенные пункты, возрождать деревни, в которых на сегодняшний день у нас незначительное количество жителей осталось. Вот проблемы эти озвучены Главой государства".

Илья Соколов, делегат VI Всебелорусского народного собрания: "Вчера день был действительно результативным. Было довольно много высказываний. В основном понравилось высказывание, касаемое регионов. Было интересно послушать, как там дела в регионах, как дела в сельском хозяйстве у нас и, конечно, актуальные предложения по экономике".

Ольга Луцко, директор Туровского молочного комбината: "В речи Главы государства прозвучала эта тема - именно занятость и развитие малых городов, потому что Минск - не резиновый, и сегодня делается очень много для того, чтобы создать инфраструктуру в малых городах. И как раз Туровский молочный комбинат - яркий пример этой программы, ведь его построили в рамках Государственной программы развития Припятского Полесья. И проект весьма успешный".