Источник материала: БT

От СМИ также зависит умение отличить правдивую информацию от фейка, чтобы читателям/зрителям/пользователям интернета не стать жертвой обмана и не потерять страну.

Вопрос национальной безопасности - один из важнейших, который был вынесен на Всебелорусское народное собрание. Современные вызовы уже переросли в угрозы, а любая война начинается в информационном поле.

Что в первую очередь должна содержать новая концепция национальной безопасности - мнение эксперта.