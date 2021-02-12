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Что в первую очередь должна содержать новая концепция национальной безопасности? Мнение эксперта
12.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
От СМИ также зависит умение отличить правдивую информацию от фейка, чтобы читателям/зрителям/пользователям интернета не стать жертвой обмана и не потерять страну.
Вопрос национальной безопасности - один из важнейших, который был вынесен на Всебелорусское народное собрание. Современные вызовы уже переросли в угрозы, а любая война начинается в информационном поле.
Что в первую очередь должна содержать новая концепция национальной безопасности - мнение эксперта.
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От СМИ также зависит умение отличить правдивую информацию от фейка, чтобы читателям/зрителям/пользователям интернета не стать жертвой обмана и не потерять страну....
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