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Трансляция доклада Президента поднялась на 3 позицию на вкладке в тренде в YouTube

12.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

По новым подсчетам, трансляция доклада Президента на Всебелорусском народном собрании поднялась уже на третью позицию на вкладке в тренде в YouTube.

Видео на хостинге посмотрели уже более 73 тысяч человек. Выступление Александра Лукашенко видели как белорусы, так и граждане России, Польши, Германии, Украины и Литвы. Более 50% зрителей наблюдали за народным форумом через свои смартфоны.

Впечатлениями об атмосфере и сказанном на дискуссиях в своих социальных сетях делятся и сами делегаты, а пользователи интернета активно комментируют выступления Президента в дни Всебелорусского собрания.

 
 
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По новым подсчетам, трансляция доклада Президента на Всебелорусском народном собрании поднялась уже на третью позицию на вкладке в тренде в YouTube. Видео на...
 
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