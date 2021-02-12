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Трансляция доклада Президента поднялась на 3 позицию на вкладке в тренде в YouTube
12.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
По новым подсчетам, трансляция доклада Президента на Всебелорусском народном собрании поднялась уже на третью позицию на вкладке в тренде в YouTube.
Видео на хостинге посмотрели уже более 73 тысяч человек. Выступление Александра Лукашенко видели как белорусы, так и граждане России, Польши, Германии, Украины и Литвы. Более 50% зрителей наблюдали за народным форумом через свои смартфоны.
Впечатлениями об атмосфере и сказанном на дискуссиях в своих социальных сетях делятся и сами делегаты, а пользователи интернета активно комментируют выступления Президента в дни Всебелорусского собрания.
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По новым подсчетам, трансляция доклада Президента на Всебелорусском народном собрании поднялась уже на третью позицию на вкладке в тренде в YouTube. Видео на...
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