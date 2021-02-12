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Первые мнения об эффективности народного форума от тех, кто на страже безопасности

12.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Цифры просмотров трансляций VI Всебелорусского народного собрания говорят о высоком интересе к форуму. Жители всех регионов, разных профессий, возраста и социального статуса в том числе и благодаря нашему информационному каналу присоединились к обсуждению программы развития страны на перспективу.

Перед белорусами поставлены серьезные задачи и определены важные ориентиры. И вот первые мнения об эффективности большого народного форума от тех, кто на страже нашей безопасности.

Напомним, участие в народном диалоге приняли представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, военнослужащие, предприниматели, студенты, работники культурной сферы и СМИ.

 
 
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Цифры просмотров трансляций VI Всебелорусского народного собрания говорят о высоком интересе к форуму. Жители всех регионов, разных профессий, возраста и...
 
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