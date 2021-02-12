Приоритеты для будущих дипломированных специалистов

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Не менее эмоциональными оказались и впечатления тех, кто за происходящим во Дворце Республики наблюдал по ту сторону экрана. Форум смотрели по всей стране, и не только. Прямую трансляцию организовали и в аудиториях Гродненского государственного университета имени Янки Купалы.

Какие приоритеты определили для себя будущие дипломированные специалисты - поинтересовался Юрий Карнелович.

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы - не только крупнейший образовательный центр региона, но и лидер по внедрению современных технологий. В вузе успешно сочетаются наука и инновационное предпринимательство. Как сфера образования будет развиваться в ближайшие годы, волнует и студентов, и преподавателей.

Свои дальнейшие перспективы в университете связывают с программой социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку. Об этом шла речь и на форуме. К слову, прямая трансляция ВНС дала возможность не просто посмотреть и услышать основные направления развития образования, но и обсудить, как вуз будет двигаться дальше.

Валерия Литвиненкова, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: "Все студенты получают гарантированное место работы после обучения. Кстати, в нашем университете все больше студентов платной формы обучения обращаются за получением первого рабочего места. И модернизация, изменение вступительной кампании. Это то, что к централизованному тестированию прибавится еще, возможно, собеседование, что позволит раскрыть творческий потенциал студентов".

Максим Листопад, студент Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: "Для меня основной темой на Всебелорусском народном собрании было внедрение инновационных технологий в сферы деятельности нашей страны. Я считаю, что это очень полезная идея - внедрять новые технологии в сферу образования, да и не только в образование".

К слову, в университете одними из первых в стране открыли технопарк, в котором идеи студентов реализуют на практике. Созданы здесь и все бытовые условия. Современное 13-этажное общежитие на 1000 мест ввели в строй в прошлом году.

Равный доступ к качественному образованию, гарантированное первое место работы и государственная поддержка вузов. Ответы на многие свои вопросы студенты Купаловского университета уже получили. На Всебелорусском народном собрании этой сфере было уделено особое внимание.