|
За Всебелорусским народным собранием пристально следят за рубежом
12.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В адрес участников масштабного форума поступило более 150 телеграмм из разных стран мира. Внимание к мероприятию проявили и наши зарубежные коллеги. Высказывания Президента становились инфоповодами - это можно проследить по заголовкам иностранных информагентств, газет и интернет-версий известных СМИ. Заинтересованность прессы отмечена в Британии, Армении, США, Литве, Китае и России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В адрес участников масштабного форума поступило более 150 телеграмм из разных стран мира. Внимание к мероприятию проявили и наши зарубежные коллеги. Высказывания...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)