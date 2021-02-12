Д. Кисеев оценивает ВНС как возможность актуализировать социально значимые запросы общества

Источник материала: БT

Диалоговый формат общения, а это и есть суть Всебелорусского народного собрания, - лучшая форма для взаимодействия власти и общества. Возможность высказываться и быть услышанным на этот раз была действительно у каждого. И это отмечают эксперты. Политический обозреватель Дмитрий Кисеев из Молдовы оценивает Всебелорусское собрание как возможность сформулировать и актуализировать социально значимые запросы общества.

Дмитрий Кисеев, политический обозреватель (Молдова): "Безусловно, вот такое собрание, в русском языке, знаете, есть такое слово "народное вече" - как форма дискуссии и форма переговоров власти и общества, это одна из оптимальных форм, потому что да, одно дело - выборы как подтверждение легитимности власти, но это не единственная форма. Вот такие формы как раз дополняют легитимность власти и позволяют сформулировать перед властью какие-либо запросы или актуализировать какие-либо процессы в обществе, поэтому, я считаю, что это достаточно эффективная форма взаимодействия власти и общества для того, чтобы вносить какие-либо изменения в тот самый социальный договор между властью и обществом. Я считаю, что всегда язык переговоров, язык нахождения компромисса, консенсуса между властью и обществом гораздо более эффективен".