О главных ориентирах до 2025 года по итогам ВНС рассказал премьер-министр Роман Головченко

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VI Всебелорусское народное собрание только что завершило свою работу. И сейчас начинается самая горячая пора у журналистов: нужно записать комментарии и у представителей госорганов, и, конечно, у людей с мест. Тех, кого делегировали в столицу их трудовые коллективы. И, конечно, их ждут с рассказами уже дома. Уверена, новостям из Минска будут посвящены не просто часы, а дни. Вообще, собрание - это импульс для всего общества. Основные ориентиры есть, и сейчас важно, как этого всего достичь. И здесь нужна работа всех вместе, чтобы не пропустить каких-то важных, на первый взгляд, мелочей. А кто как не регионы лучше подскажут центру, что нужно еще сделать, чтобы через пять лет слабых регионов не было, появлялись новые производства и новые рабочие места. Программу социально-экономического развития - дорожную карту - на 5 лет сегодня представил премьер Роман Головченко. Он - гость нашей студии (видео).