Аналитик БИСИ Екатерина Речиц: Одна из главных задач форума - аккумуляция общественной энергии

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Одна из главных задач форума - аккумуляция той общественной энергии, которая на сегодня есть в нашей стране. Таким мнением поделилась гость нашей студии - аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц. Важно направить эту энергию в созидательное русло, и тогда негативные внешние вызовы мы сможем использовать на благо развития Беларуси.

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований: "Сегодня мир находится в состоянии, я бы сказала, беспрецедентной турбулентности и политической, и экономической, и информационно-психологической, какой угодно. И в этих условиях действительно идет борьба вообще за выживание малых и средних государств. В том числе и Беларусь к таким государствам относится. И на сегодняшний день фактически Беларусь осталась одним из последних суверенитетов Европы. И от того, насколько мы сумеем выстоять в этих непростых условиях, конечно, зависит и развитие не только региона, даже больше, наверное, и мира в целом. Потому что мы являемся сейчас последней можно сказать надеждой для малых и средних государств в том, что они тоже смогут продолжить свое независимое развитие и имеют вообще шанс на свое такое независимое, достойное вообще место в мировом порядке. И в данных условиях, конечно, Беларусь имеет шанс сама тоже продолжить суверенный свой путь, белорусский путь, только тогда, когда общество будет сплоченное. Тогда, когда внутри идут раздраи, конечно же, общество очень сильно ослабляется и говорить о развитии в таких условиях, конечно, вообще не приходится. Но сейчас наше единство, наше согласие, гражданский мир и согласие, являются не просто базовым условием, являются гарантией вообще такого развития в перспективе".