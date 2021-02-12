|
Гость инфоканала - украинский адвокат, правозащитник Андрей Бузаров
12.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
К нам в студии присоединяется гость - украинский адвокат, правозащитник, публицист, журналист, международный обозреватель Андрей Бузаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К нам в студии присоединяется гость - украинский адвокат, правозащитник, публицист, журналист, международный обозреватель Андрей Бузаров.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)