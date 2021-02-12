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В работе Всебелорусского народного собрания участвовали почти полсотни зарубежных гостей
12.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Стоит отметить, что участвовали в работе Всебелорусского народного собрания и почти полсотни зарубежных гостей. Для большинства экспертов и аналитиков это возможность глубже изучить целый ряд актуальных вопросов, прочувствовать, чем дышат самые разные слои белорусского общества, и, конечно же, это бесценный обмен опытом.
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Стоит отметить, что участвовали в работе Всебелорусского народного собрания и почти полсотни зарубежных гостей. Для большинства экспертов и аналитиков это...
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