В работе Всебелорусского народного собрания участвовали почти полсотни зарубежных гостей

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Стоит отметить, что участвовали в работе Всебелорусского народного собрания и почти полсотни зарубежных гостей. Для большинства экспертов и аналитиков это возможность глубже изучить целый ряд актуальных вопросов, прочувствовать, чем дышат самые разные слои белорусского общества, и, конечно же, это бесценный обмен опытом.