"В центре внимания - человек, качество жизни". Белорусы ждут основополагающих решений

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В эти дни белорусы ждут основополагающих решений, которые определят жизнь страны на ближайшую перспективу и заложат основу на долгое будущее. Что волнует людей в разных уголках страны - мы услышали из первых уст.

Светлана Королько, зампредседателя Новогрудского райисполкома: "Для себя обозначили в первую очередь то, что семья - это приоритет, это знаково для нашей страны, развитие семьи, семейной политики, использование семейного капитала в первую очередь и, конечно же, строительство жилья для молодых семей на селе".

Андрей Садовский, председатель Дятловского райисполкома: "Ключевые вопросы - это развитие экономики регионов. Экономика регионов развивается. Конечно же, это развитие малого и среднего бизнеса. Ниш у нас достаточно. Тем более, Дятловщина - это регион туристический. Знаменит своими санаториями. Это и развитие сельского хозяйства, которое повлечет и развитие переработки в регионе".

Елена Пасюта, зампредседателя Щучинского райисполкома: "Первый день был мощный по содержанию, по определенным эмоциям. Сегодня мы в надежде пришли, чтобы наш диалог получился еще более продуктивным, содержательным. Социально-экономическое развитие уже определено. В центре внимания - человек, качество жизни. Ждем больших достижений в сельском хозяйстве, образовании, социальной политике".